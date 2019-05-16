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Роструд отмечает сокращение количества несчастных случаев на работе почти на 20% за 5 лет

В 2018 году было зафиксировано более 10 тыс. таких происшествий

КАЗАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Уровень производственного травматизма за последние пять лет сократился почти на 20% и составил в 2018 году более 10 тыс. случаев. Об этом сообщил в четверг руководитель Федеральной службы труда и занятости (Роструд) Михаил Иванков на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.

"Мы констатируем, что за прошедшие пять лет уровень производственного травматизма сократился почти на 20%. За 2018 год произошло 10796 несчастных случаев, при этом 7336 случаев были связаны именно с производством", - сказал он.

По словам Иванкова, Минтрудом России в настоящее время разработан законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, который направлен на предупреждение производственного травматизма.

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