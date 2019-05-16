"Т Плюс" проработает проект перевода на газ Интинской ТЭЦ в Коми

ТАСС, 16 мая. Энергохолдинг "Т Плюс" инициировал вопрос перевода на газ Интинской ТЭЦ, которая обеспечивает теплом и горячей водой приполярный моногород Инту в Республике Коми. Об этом сообщил в четверг председатель правления ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер в ходе ежегодной селекторной пресс-конференции по итогам осенне-зимнего периода для журналистов в регионах присутствия компании.

"Мы начали прорабатывать вариант газификации Интинской ТЭЦ по типу газификации, которая ведется на ЦВК и ТЭЦ-2 в Воркуте. Готовим проектное решение, начинаем работу с "Газпромом", оно примерное такое же, как по Воркуте", - сказал Вагнер.

По его словам, при подготовке к следующему отопительному сезону энерогохолдинг завезет уголь большего объема и лучшего качества для Интинской ТЭЦ. "Сложность заключается в том, что "Интауголь" закрылся и не работает, дальше возникает вопрос ориентирования на "непроектные" угли [ТЭЦ в Инте была ориентирована на местный уголь]. Поэтому нужно другое решение по Инте, в этом году его примем", - сказал Вагнер.

Он вновь подтвердил, что в ближайший отопительный сезон 2019-2020 года центральная водогрейная котельная Воркуты (ЦВК) будет работать на газе. "Мы наши обязательства выполнили и к сентябрю прошлого года опробовали оборудование, которое смонтировали полностью. Котельная на сегодня готова работать на газе. Сейчас занимаемся с "Газпромом" по дате подачи газа, назывался май-июнь, в одном из последних писем указан июнь-август, но в любом случае, и "Газпром" подтверждает, что следующую зиму мы уже точно проведем на газе на этой котельной", - сообщил Вагнер.

Перевод на газ воркутинской ТЭЦ-2 планируется в 2020 году. "У "Газпрома" было много сложностей в части проектирования, отвода, согласований, сейчас это близится к завершению. Думаю, в 2020 году, к отопительному сезону перейдем на газ. Проект оценивается порядка 1 млрд рублей, деньги эти в бюджетах есть", - добавил Вагнер.

При этом модернизация ТЭЦ-2 идет по графику, до конца этого года запланировано реконструировать семь котлов, два из них выполнены, еще два в работе. Помимо этого, принято инженерное решение, чтобы ТЭЦ-2 могла работать на газе, мазуте и угле, что в разы увеличит надежность энергоснабжения.

Об энергообъектах Воркуты

Работы по переводу энергообъектов Воркуты с угля и дорогостоящего мазута на газ ведутся с 2016 года, после обсуждения готовности заполярной Воркуты к зиме у президента России Владимира Путина. За этим последовали проверки Генпрокуратуры, обыски в энергохолдинге "Т Плюс" и группе "Ренова", аресты бывших топ-менеджеров энергохолдинга по обвинению в даче взяток бывшему руководству Коми за "установление максимально выгодных тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных условий работы". Выяснилось, что энергообъекты Воркуты длительное время не модернизировались, что привело к многочисленным авариям.

Воркута - заполярный моногород в Республике Коми, третий по величине за Северным полярным кругом. Около 7 тыс. жителей заняты в угледобыче. Единственное градообразующее предприятие "Воркутауголь" на 100% принадлежит ПАО "Северсталь". Уголь из Воркуты почти полностью используется в металлургии.

Энергохолдинг "Т Плюс" управляет ООО "Воркутинские ТЭЦ", в состав которого входит электростанция ТЭЦ-1 с Центральной водогрейной котельной, которая сейчас работает на дорогостоящем мазуте, и электростанция ТЭЦ-2, работающая на угле. ЦВК и ТЭЦ-1 снабжают теплом и горячей водой Воркуту. Наиболее мощная ТЭЦ-2 обеспечивает электроэнергией весь Воркутинский энергоузел, частично город Инту, а также поставляет тепло и горячую воду в воркутинские поселки.