Пензенский фонд "Гражданский союз" направил возражения на акт Минюста о статусе иноагента

ПЕНЗА, 16 мая. /ТАСС/. Пензенский благотворительный фонд "Гражданский союз", внесенный Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, направил свои возражения на этот акт. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор фонда Олег Шарипков.

Ранее сообщалось, что 15 мая на основании результатов внеплановой проверки фонд был включен в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

"Решение Минюста было для нас неожиданным, мы отправили свои возражения на акт", - отметил он.

По его словам, из-за включения фонда в реестр НКО-иноагентов под угрозу поставлены гуманитарные проекты фонда на территории региона. "Мы за год распределяем до 20 млн рублей. Помогаем не только НКО, но и пожилым людям, которые в детстве пострадали от фашизма, поддерживаем картинные галереи, школы, детсады, библиотеки - у нас широкая гуманитарная миссия. Все это поставлено сейчас под угрозу", - отметил Шарипков.

В частности, как указано на сайте "Гражданского союза", фонд реализует программу "Родник надежды", которая направлена на то, чтобы улучшить условия пребывания тяжелобольных детей в стационарах, программу "Целевой капитал местного сообщества" по финансированию социальных, благотворительных, культурных, спортивных проектов в Пензенской области и другие программы.

Основания признания иностранным агентом

Как отмечено в акте проверки, проведенной управлением Минюста РФ по Пензенской области (документ имеется в распоряжении ТАСС), фонд получал финансовые средства из иностранных источников, а также вел политическую деятельность. К последней в акте отнесена "организация и проведение публичных дебатов, дискуссий, выступлений; распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике; публичные обращения к государственным органам; формирование общественно-политических взглядов и убеждений".

"Деньги иностранные у нас есть, всегда были - это [грантовые] средства из ЮАР. Но предыдущие проверки [Минюста] не находили у нас признаков политической деятельности", - добавил собеседник.

Как установила проверка управления Минюста, в 2018 году Global Fund for Community Foundations (базируется в Йоханнесбурге, ЮАР) выделил "Гражданскому союзу" грант в размере $20 тыс. на создание коворкинг-центра, где, по словам Шарипкова, "представители НКО и городских сообществ могут забронировать время и провести свои мероприятия". В акте проверки со ссылкой на публикации СМИ сказано, что в ноябре 2018 года в центре прошел "коворкинг, на котором присутствовали сторонники различных оппозиций", а также иные мероприятия.

"В 2016 году правительство Пензенской области выдавало гранты НКО. Был, на мой взгляд, очень непрозрачный конкурс, я написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить обоснованность выдачи денег некоммерческим организациям - это в Минюсте тоже посчитали политической деятельностью", - отметил Шарипков.

Политической деятельностью фонда было также признано участие Шарипкова в митинге против изменений в пенсионном законодательстве.

Согласно информации, размещенной на сайте организации, фонд "Гражданский союз" был создан в 2002 году, его миссией является развитие благотворительности и поддержка гражданских инициатив на территории Пензенской области.