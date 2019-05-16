Завершающий этап реставрации монумента "Родина-мать зовет" в Волгограде начнется 20 мая

ВОЛГОГРАД, 16 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Специалисты приступят к завершающему этапу самой масштабной с 1967 года реставрации монумента "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане в Волгограде 20 мая.

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За более чем полвека с установки монумента весом 8 тыс. тонн возникли проблемы с его бетонной поверхностью.

"20 мая начнут устанавливать первый ярус строительных лесов. Не дожидаясь, когда леса будут возведены до самого верхнего яруса, специалисты приступят непосредственно к реставрации поверхностного слоя скульптуры. Это и есть третий и завершающий этап самой масштабной реставрации с 1967 года, когда был построен мемориальный комплекс с 85-метровой скульптурой "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане, который еще зачастую называют главной высотой России", - сказал Дементьев.

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"Речь идет о разрушении бетона на некоторых участках - были даже единичные случаи, когда бетон крошился и падал со скульптуры, представляя угрозу посетителям. Дело в том, что в Волгограде резко континентальный климат - зимой морозы, летом жара - и такие перепады температур не могли не сказаться на состоянии бетона за более чем полвека", - пояснил директор музея-заповедника.

По его словам, ранее реставраторы проводили противоаварийные работы только с помощью альпинистского снаряжения.

Всего на реставрацию монумента направили около 750 млн рублей. В ходе первого и второго этапов были заменены все 99 стальных канатов внутри скульптуры, которые силой натяжения удерживают монумент на постаменте. Также заменили освещение на площадке у скульптуры и уложили новый дренаж на склонах у постамента.

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Мамаев курган в ходе Сталинградской битвы (июль 1942 года - февраль 1943 года) стал эпицентром сражения. В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича здесь был построен мемориальный комплекс, в центре которого на самой вершине кургана установлена 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет". Для сравнения - статуя Свободы в Нью-Йорке - 46 метров, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро - 38 метров.

Мамаев курган признан одним из семи чудес России. Мемориал вошел в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Историки называют Сталинградскую битву одной из самых кровопролитных в истории человечества - общие потери сторон превысили 2 млн человек. Битвы под Москвой и Сталинградом считают первыми предвестниками Победы в Великой Отечественной войне.