Школьник из Дагестана вошел в десятку лучших чтецов России в конкурсе "Живая классика"

МАХАЧКАЛА, 16 мая. /ТАСС/. Школьник из Махачкалы Рамазан Билалмагомедов вошел в десятку лучших чтецов России и выступит в суперфинале Всероссийского конкурса "Живая классика" на Красной площади. Об этом ТАСС сообщила в четверг руководитель пресс-службы Министерства образования и науки Дагестана Патимат Гитиномагомедова.

"Ученик 11 класса республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Рамазан Билалмагомедов из Махачкалы победил в финале Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика - 2019" и в числе десяти лучших чтецов прошел в суперфинал, который пройдет на Красной площади в Москве", - сказала Гитиномагомедова.

"Выступление дагестанского школьника, который декламировал отрывок произведения Эриха Ремарка "Триумфальная арка", многотысячные зрители встретили бурными аплодисментами", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, финал конкурса прошел в среду в международном детском центре "Артек". Участие в нем также принимали махачкалинские школьницы Биканат Одаманова и Амина Керимова - финалистки регионального этапа.

Конкурс "Живая классика" - ежегодный конкурс по чтению вслух прозы на русском языке, который проходит среди школьников во всех регионах России и за рубежом. Конкурс проходит в детском лагере "Артек" под патронатом Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Как сообщал ТАСС, в 2018 году суперфинал конкурса "Живая классика" выиграла школьница из дагестанского города Буйнакск Фатима Микаилова. Победу ей принесло исполнение произведения Юрия Яковлева "Гонение на рыжих".