Епархия отменила молебен на месте строительства храма в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Молебен рядом с местом строительства храма святой Екатерины, назначенный на 16 мая, отменен. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Епархия ранее запланировала провести общегородской молебен в сквере рядом с местом строительства храма святой Екатерины. Сначала молебен собирались провести 14 мая, затем мероприятие было перенесено на 16 мая.
"Молебна сегодня действительно не будет. В сквере рядом с местом строительства нельзя проводить какие-либо массовые мероприятия, когда обстановка напряжена до предела. Кроме того, любое такое мероприятие должно быть согласовано", - сказала Тамбова.
В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку, было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и соблюдении всех необходимых процедур. Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.