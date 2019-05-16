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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Епархия отменила молебен на месте строительства храма в Екатеринбурге

Богослужение собирались провести 14 мая, затем его перенесли на 16 мая
Работы по монтажу постоянного ограждения строительной площадки под возведение собора святой Екатерины Марина Молдавская/ТАСС
Описание
Работы по монтажу постоянного ограждения строительной площадки под возведение собора святой Екатерины
© Марина Молдавская/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Молебен рядом с местом строительства храма святой Екатерины, назначенный на 16 мая, отменен. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Епархия ранее запланировала провести общегородской молебен в сквере рядом с местом строительства храма святой Екатерины. Сначала молебен собирались провести 14 мая, затем мероприятие было перенесено на 16 мая.

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"Молебна сегодня действительно не будет. В сквере рядом с местом строительства нельзя проводить какие-либо массовые мероприятия, когда обстановка напряжена до предела. Кроме того, любое такое мероприятие должно быть согласовано", - сказала Тамбова.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку, было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и соблюдении всех необходимых процедур. Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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