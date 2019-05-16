Епархия отменила молебен на месте строительства храма в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Молебен рядом с местом строительства храма святой Екатерины, назначенный на 16 мая, отменен. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Епархия ранее запланировала провести общегородской молебен в сквере рядом с местом строительства храма святой Екатерины. Сначала молебен собирались провести 14 мая, затем мероприятие было перенесено на 16 мая.