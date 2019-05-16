Петербургский международный юридический форум в 2019 году собрал 5 тыс. специалистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ), который проходит в девятый раз, собрал в этом году рекордное число участников - более 5 тыс. юристов из почти 100 стран. Об этом сообщил во время одной из сессий форума заместитель руководителя аппарата правительства РФ Юрий Любимов.

"В этом году наш форум стал рекордным по всем показателям. У нас более 5 тыс. участников при том, что мы очень строго подходим к отбору (приглашаемых) участников на форум", - сказал Любимов.

"У нас на форуме принимают участие делегации из почти 100 стран, это тоже абсолютный рекорд", - отметил он.

Петербургский международный юридический форум проходит с 14 по 18 мая. Форум является площадкой для обсуждения реформы контрольно-надзорных органов. Ежегодно в рамках ПМЮФ заключаются десятки важных межгосударственных соглашений, обсуждаются резонансные законопроекты и инициативы в сфере права, а эксперты ищут ответы на самые актуальные вопросы мировой повестки.