В Башкирии будут выдавать денежные сертификаты семьям, где дети посещают частные детсады

УФА, 16 мая. /ТАСС/. Власти Башкирии планируют выдавать сертификаты на сумму 6 тыс. рублей семьям, дети в которых не получили место в муниципальном детсаде и посещают частные дошкольные учреждения. Пилотный проект с сентября этого года стартует в городе Стерлитамак, сообщила в четверг журналистам и.о. вице-премьера республики Ленара Иванова в кулуарах выездного заседания рабочей группы Госсовета по вопросам соцполитики.

"Пилотный проект с сентября этого года будет реализован в отдельном муниципалитете, Стерлитамаке. Этот сертификат будут получать все семьи, в которых есть дети в возрасте от полутора до трех лет и они не получают места в муниципальном детском саду", - сказала она, уточнив, что при получении сертификата мать ребенка должна будет выйти на работу.

Как пояснила Иванова, раньше такие семьи получали денежную выплату, но она распределялась по принципу нуждаемости, по предоставлению соответствующих справок. Сертификат же смогут получить все семьи, его сумма составит 6 тыс. рублей.

"Это вызов социальному бизнесу, который должен быстро начать готовить почву, потому что будет квалификационный отбор тех учреждений, которые смогут предоставлять такие услуги", - отметила чиновник, добавив, что в республике насчитывается 5400 детей от полутора до трех лет, стоящие в очереди в детский сад.

Выездное заседание рабочей группы Госсовета по вопросам социальной политике проходит в Уфе под руководством руководителя группы, губернатора Новгородской области Андрея Никитина.