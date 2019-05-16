"Молодежка ОНФ" проведет второй форум "Рубеж" в июле в Калужской области

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Команда молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ" проведет второй форум "Рубеж" в июле, в качестве места проведения вновь выбрана Калужская область. Об этом в четверг сообщил на пленарном заседании медиафорума ОНФ, которое проходит в Сочи при участии президента РФ Владимира Путина, член команды "Молодежки ОНФ" Владимир Навроцкий.

"В июле этого года "Молодежка ОНФ" проведет форум "Рубеж", где соберется много молодых ребят", - сказал Навроцкий. Он отметил, что на форуме соберутся неравнодушные люди со всей страны, "которые готовы помогать здесь и сейчас".

Первый форум "Рубеж" прошел в Калужской области с 23 по 30 августа 2018 года, в нем приняли участие более 100 активистов со всей России в возрасте от 18 до 35 лет.