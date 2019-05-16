Проблему нехватки врачей в сельской местности в Дагестане планируют решить к 2024 году

МАХАЧКАЛА, 16 мая. /ТАСС/. Более 400 специалистов планируют трудоустроить в Дагестане к 2024 году для решения проблемы нехватки врачей в сельской местности региона, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

"Сегодня Минздравом Дагестана принимаются все необходимые меры для повышения качества и доступности медицинской помощи в сельской местности. И одна из таких мер - укрепление кадрового потенциала. Так, до 2024 года в регионе планируется трудоустроить, в том числе и по программе "Земский доктор", более 400 специалистов, что позволить решить проблему нехватки врачей на селе", - сказал представитель министерства.

По его словам, в текущем году в рамках программы "Земский доктор" в районные больницы и медучреждения малых городов в Дагестане планируется трудоустроить 224 специалиста. Еще 10 человек станут участниками новой программы "Земский фельдшер". "Размер единовременной выплаты для докторов не изменится и составит 1 млн рублей, размер "подъемных" для фельдшеров - 500 тыс. рублей", - уточнил собеседник агентства, добавив, что в прошедшем году в сельские больницы Дагестана трудоустроились более 200 медицинских специалистов, а с 2012 года - более 1 тыс. специалистов.

В четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" в Сочи, заявил, что поручит правительству проработать вопрос об увеличении квоты мест в вузах для подготовки специалистов для села. Он подчеркнул, что нужно это сделать, учитывая непростую ситуацию со здравоохранением на селе, где продолжительность жизни людей ниже, а уровень смертности выше, чем в городах.

Путин выразил уверенность, что глава Минздрава РФ Вероника Скворцова такую инициативу поддержит, а финансово-экономически блок правительства вопрос проработает. При этом он напомнил, что механизм поддержки медицинских специалистов на селе уже создан. В частности, президент рассказал о расширении программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и предусмотренных в их рамках мер поддержки.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим работать в сельскую местность, где они обязаны провести пять лет.