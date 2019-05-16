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Ситуация вокруг финала "Голос. Дети"

Group-IB: ситуация с "Голосом" дает основания для аудита других систем телеголосования

В компании, расследующей ход голосования, поддержали решение Первого канала аннулировать итоги финала шоу

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Ситуация с аннулированием итогов голосования в финале вокального шоу "Голос. Дети" должна стать основанием для проведения аудита систем телеголосования на других телешоу, считает гендиректор и основатель компании Group-IB, расследующая ход голосования, Илья Сачков.

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"Ситуация с "Голосом" поправима, наши специалисты оказывают всю необходимую техническую помощь, однако созданный прецедент должен стать основанием для аудитов и регулярных проверок и других систем выборов на шоу", - сказал Сачков, слова которого привели ТАСС в пресс-службе компании.

Представитель компании отметил, что "уязвимы против таких технологий и другие системы телевизионных голосований с помощью СМС".

Как сообщалось ранее, Первый канал принял решение об аннулировании итогов финала шоу "Голос. Дети". "И мы его полностью поддерживаем", - сказал Скачков. Он добавил, что "Первый канал нанял специалистов Group-IB для оценки технических параметров и первые результаты расследования показали использование технологий автоматизированной накрутки голосов в пользу одного из участников".

"Мы не оцениваем сейчас этическую сторону вопроса, честность победы и другое, мы работаем с фактами и цифровыми доказательствами, и они свидетельствую о вмешательстве", - сказал Сачков. Он подчеркнул, что "система выборов победителя не подвергалась ни внешним кибератакам, ни внутреннему воздействию со стороны инсайдера, однако факт автоматизированной накрутки показал ее несовершенство".

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РоссияСитуация вокруг финала "Голос. Дети"
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