Счетная палата предложит способы обеспечения осужденных лекарствами в необходимом объеме

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ за три года намерена составить предложения по обеспечению лекарствами в необходимом объеме осужденных и лиц, содержащихся в СИЗО, говорится в документе "Основные направления деятельности Счетной палаты на 2019-2021 годы", опубликованном на сайте ведомства.

"Результатами реализации основного направления контрольной и экспертно-аналитической деятельности в области расходов федерального бюджета на общегосударственные вопросы, органы юстиции и систему исполнения наказаний в трехлетнем периоде будут являться… формулировка предложений по обеспечению подозреваемых, обвиняемых и осужденных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в необходимом объеме в результате повышения эффективности использования ФСИН России бюджетных средств на их закупку", - говорится в документе.

Также контрольное ведомство намерено сформулировать предложения по "обеспечению нормативного рациона питания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в результате повышения ФСИН России эффективности расходов на продовольственное обеспечение".