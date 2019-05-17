Написанную в России копию иконы XIII века передали церкви в Маалюле

МААЛЮЛЯ /Сирия/, 17 мая. /ТАСС/. Россия передала церкви в сирийском городе Маалюля копию иконы священномучеников Сергия и Вакха, утраченной в период оккупации города боевиками. Об этом сообщила журналистам член экспертного совета по общественно-гуманитарным программам при Россотрудничестве Татьяна Полоскова.

В 2013 году Маалюлю захватили боевики террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Они нанесли серьезный ущерб древней церкви святых Сергия и Вакха и похитили или уничтожили иконы, в том числе написанный в XIII веке образ мучеников. Сирийская армия освободила город в середине апреля 2014 года.

"Мы сюда приехали в Рождество и попали на первое Рождество после освобождения. Очень впечатлилась, когда приехали сюда. Я спросила: "Что бы вы хотели от нас получить в дар?" Нам ответили: "Восстановите, пожалуйста, икону святых мучеников Сергия и Вакха", и нам дали фотографию", - рассказала Полоскова.

Копию иконы сделали мастера школы при Свято-Троицком храме Курска. Они передали образ представителям Россотрудничества 6 мая.

Маалюля - одно из немногих мест в мире, где живут носители арамейского языка, существующего с библейских времен. Храмовый комплекс города включает монастыри святого Сергия и святой Феклы и церковь святого Ильи.