В Вашингтоне назвали авторов лучших проектов Русской Америки в сфере общественных связей

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Авторы лучших проектов Русской Америки в сфере общественных связей стали лауреатами российской национальной премии "Серебряный Лучник", которая в четверг в девятый раз была вручена в Вашингтоне. Торжественная церемония прошла в Российском культурном центре (РКЦ).

Количество статуэток, которые были вручены лауреатам премии за все ее время существования, "приближается к сотне", рассказала исполнительный директор премии Надежда Явдолюк. Лауреаты, как правило, не специалисты или крупные структуры, а предприниматели, педагоги, ученые и деятели культуры, проживающие в Соединенных Штатах и делающие все, что в их силах, для развития контактов между жителями двух стран.

"Проекты, представленные на девятый конкурс "Серебряный Лучник" - США, подтверждают стремление к сотрудничеству между странами, бережное отношение к историческому наследию и желание создать новые проекты, объединяющие жителей разных континентов", - рассказала корреспонденту ТАСС Явдолюк.

Церемония открылась приветствием нового директора РКЦ Марка Калинина. "Серебряный лучник" довольно известная премия не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. Дело в том, что в жюри, а также в общественный совет премии входят авторитетные, референтные люди в области массовых коммуникаций, PR, GR. Жюри, которое рассматривало заявки - их было очень много, - действительно выбрало самых лучших и самых достойных кандидатов в различных номинациях из многих штатов США, - рассказал корреспонденту ТАСС Калинин. - Мы надеемся, что эта премия будет развиваться".

Директор РКЦ выразил надежду, что в "Соединенных Штатах интерес к этой премии будет повышаться".

Лауреаты

Премию получили руководители вашингтонского театра Amazing Fox Entertainment. Как рассказала исполнительный директор "Серебряного лучника", целью начавшего свою работу с 2016 года детского театра является поддержка русского языка у детей. Из Калифорнии в Вашингтон прилетела другой лауреат, учредитель Школы наследия "Россинка" Наталья Вензон. "Мы стремимся к тому, чтобы наши воспитанники от двух лет и старше могли не только свободно говорить, читать и писать по-русски, но и познакомились с литературой, историей, музыкой и фольклором русскоязычных стран, народными традициями и обычаями, полюбили славянскую культуру и пронесли эту любовь через свою жизнь, передав полученные знания детям и внукам", - отметила она.

Статуэтку "Серебряный лучник" получила создатель и руководитель танцевального ансамбля "Калинка" (Балтимор, штат Мэриленд) Екатерина Денисова. В репертуар ансамбля входят "Барыня", "Калинка", "Светит месяц", а также "Яблочко" и "Цыганская сюита".

Среди других лауреатов - член совета директоров Российско-американской ассоциации ученых Сергей Часовских и основатель центра изучения русского языка в штате Мэриленд Анастасия Воронцова.

Приз в номинации "Персона" вручили президенту Российско-американской ассоциации культуры и образования Светлане Соколовой. Она была, в частности, организатором и инициатором девяти детских театральных фестивалей, участие в которых приняли коллективы из США, Канады и Латинской Америки, а также ежегодных Пушкинских балов с 2015 года.

О премии

Целью американской части конкурса "Серебряный Лучник" является привлечение к участию авторов проектов, которые расширяют межгосударственные, культурные, экономические и общественные связи и направлены на интеграцию России в мировое коммуникационное пространство. Деятельность авторов проектов, представленных на конкурс, охватывает многие штаты и города страны.

Премия "Серебряный Лучник" - США учреждена попечительским советом российской национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" в рамках номинации "Коммуникации в глобальном мире" и является самостоятельным конкурсом, ориентированным на проекты, осуществленные на территории государства. Соединенные Штаты стали первой страной за рубежом, где проводится этот конкурс.

В России премия "Серебряный лучник" вручается с 1997 года. Ее лауреатами становились многие политики, общественные деятели, журналисты, ученые и деятели культуры.

ТАСС является генеральным информационным партнером премии.