Выставка фронтового рисунка прошла в посольстве России в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 мая. /ТАСС/. Выставка фронтового рисунка, запечатлевшего жизнь и подвиг советских солдат в Великую Отечественную войну, прошла в четверг в посольстве России в Бразилии.

"Нашей важной задачей является сохранение в памяти будущих поколений великого подвига и отваги советского народа, заплатившего за эту победу высокую цену", - напомнил собравшимся посол Сергей Акопов, отдавая дань памяти героям фронта и тыла, а вместе с ними - и художникам, сохранившим для потомков память о Великой Отечественной войне.

Гостям, в числе которых были представители местных ветеранских организаций, соотечественники, выпускники советских и российских вузов, иностранные дипломаты, продемонстрировали репродукции 25 работ, входящих в коллекцию Государственного исторического музея. На рисунках, выполненных ушедшими с первых дней на фронт художниками, запечатлены сцены солдатского и партизанского быта, будни госпиталей, жизнь разрушенных городов. Среди персонажей портретов и зарисовок - солдаты и офицеры, врачи и медсестры, ополченцы и крестьяне.

Перед началом выставки гостям продемонстрировали фрагменты прошедшего 9 мая парада Победы на Красной площади. Завершился вечер просмотром фильма российского режиссера Карена Шахназарова "Белый тигр".