Адреса летних кафе в Москве можно найти на карте Портала открытых данных

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Карта кафе с летними верандами появилась на московском Портале открытых данных. Об этом в пятницу сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Летние кафе с верандами пользуются большим спросом у москвичей и гостей столицы, особенно в теплую и ясную погоду. Пользователи портала могут найти их не только в центре, но и рядом с домом, если воспользуются фильтром в функции поиска. С его помощью можно отсортировать заведения в зависимости от округа или района", - рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

В описании к заведениям, обозначенным на карте, указано название, точный адрес и площадь летней веранды.

Уточняется, что более половины летних кафе расположены в Центральном округе Москвы.