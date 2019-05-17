Степашин привез патриарху Иерусалима Феофилу III Вифлеемскую звезду

ИЕРУСАЛИМ, 17 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщил в пятницу, что привез Патриарху Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофилу III Вифлеемскую звезду - высшую награду ИППО.

"Вифлеемская звезда - это высшая награда ИППО. Мы очень активно с ним [Феофилом III] работаем. Передаю ему и приветствие нашего Патриарха [Московского и всея Руси Кирилла], благодарность за понимание необходимости единства Русской православной церкви", - сказал Степашин российским журналистам на Сергиевском подворье в Иерусалиме, куда он прибыл для участия в проходящем здесь первом Международном семинаре руководителей региональных и зарубежных отделений и представительств ИППО.

"Позиция у него [Феофила III] была совершенно очевидной, когда он не смог или не захотел встретиться с господином [президентом Украины Петром] Порошенко, и тот вместо Гроба Господня пошел к Стене плача", - отметил Степашин, который встречается в пятницу с Феофилом III.

21 января 2019 года Патриарх Иерусалима отменил, сославшись на плохое самочувствие, запланированную аудиенцию для Порошенко, находившегося тогда с однодневным визитом в Израиле. При этом уже на следующий день Феофил III принял у себя делегацию канонической Украинской православной церкви (УПЦ) от Одесской епархии.

В декабре 2018 года при активном участии Порошенко и Константинопольского патриархата было объявлено о создании на Украине новой религиозной структуры, которая объединила в себе две действовавшие в стране неканонические церкви. Как каноническая УПЦ, так и Русская православная церковь считают новую структуру раскольнической.

На семинар ИППО на Сергиевском подворье в Иерусалиме, который посвящен 200-летию дипломатической поддержки русского присутствия на Ближнем Востоке, приехали 57 членов общества, представляющих 19 российских региональных и местных отделений, а также пять зарубежных отделений и представительств.