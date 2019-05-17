Не только пирамида Лувра. Известные работы архитектора Бей Юймина

Американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин умер в США в возрасте 102 лет.

В первую очередь он прославился благодаря пирамиде музея Лувр в Париже. Среди известных работ архитектора — Президентская библиотека-музей Джона Ф. Кеннеди в Бостоне, Зал славы рок-н-ролла в Кливленде и восточное крыло Национальной галереи искусства в Вашингтоне.

Бэй Юймин родился в 1917 году в Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун на юге Китая), а в 1935 году переехал в США. Там он сначала окончил Массачусетский технологический институт, а затем Высшую школу дизайна при Гарвардском университете. В 1983 году архитектор стал лауреатом Притцкеровской премии, считающейся самой престижной в области архитектуры, часто ее называют аналогом Нобелевской премии в этой сфере.