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Не только пирамида Лувра. Известные работы архитектора Бей Юймина

Среди его работ — восточное крыло Национальной галереи искусств в Вашингтоне и Зал славы рок-н-ролла в Кливленде
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Описание
Бэй Юймин во время строительства Президентской библиотеки-музея Джона Ф. Кеннеди в Бостоне, 1979 год
© Ted Dully/The Boston Globe via Getty Images
Пирамида Лувра
© AP Photo/Jacques Brinon
Восточное крыло Национальной галереи искусства в Вашингтоне
© Arcaid/UIG via Getty Images
Башня Банка Китая в Гонконге
© REUTERS/Bobby Yip
Музей исламского искусства в Дохе
© Warren Little/Getty Images
Музей Сучжоу в Китае
© View Pictures/UIG via Getty Images
Президентская библиотека-музей Джона Ф. Кеннеди в Бостоне
© Paul Marotta/Getty Images
Национальный центр атмосферных исследований США в Колорадо
© Daderot/CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Второе здание Немецкого исторического музея в Берлине
© Haddenhorst/ullstein bild via Getty Images
Зал славы рок-н-ролла в Кливленде
© John Greim/LightRocket via Getty Images

Американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин умер в США в возрасте 102 лет.

В первую очередь он прославился благодаря пирамиде музея Лувр в Париже. Среди известных работ архитектора — Президентская библиотека-музей Джона Ф. Кеннеди в Бостоне, Зал славы рок-н-ролла в Кливленде и восточное крыло Национальной галереи искусства в Вашингтоне.

Бэй Юймин родился в 1917 году в Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун на юге Китая), а в 1935 году переехал в США. Там он сначала окончил Массачусетский технологический институт, а затем Высшую школу дизайна при Гарвардском университете. В 1983 году архитектор стал лауреатом Притцкеровской премии, считающейся самой престижной в области архитектуры, часто ее называют аналогом Нобелевской премии в этой сфере.

 

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