В Facebook - политика, в Instagram - шутки. Эксперты узнали, что чаще обсуждают в соцсетях

Эксперты выяснили, какие темы выходили в тренды соцсетей в марте-апреле, и на каких платформах пользователи предпочитали делиться тем или иным контентом. Исследование провела компания Noosphere Technologies.

Анализ показал, что пользователи "ВКонтакте" чаще всего упоминали слова - "впр", "зеленский", "гогольцентр", "рахманинов", "киберспорт". Пользователи Facebook писали - "проголосувать", "избиратель", "порох", "майдан" и "послушный". В "Одноклассниках" - "пасхальный", "космонавт", "катастрофа", "шутить" и "выборы". Наиболее распространенными словами в Instagram оказались -"апрель", "шутить", "дурак", "шутка" и "шашлык".

В исследовании отмечается, что всего за указанный период основные тренды формировались во "ВКонтакте" (47,3%) и в Facebook (28%). При этом наибольшая степень роста употребляемости (мощности) в апреле к марту наблюдалась в Twitter (27,1%) и Instagram (24,3%). Анализ показал наибольшее количество упоминаний и регулярное использование понятия "Бог", а самым значимым культурным трендом оказалась Православная Пасха. В день праздника, 28 апреля она упоминалась 3 560 217 раз. Для сравнения 1 апреля слово "Пасха" упоминалось 147,651 раз. В свою очередь мощным по активности обсуждений, но недолгим событием стал пожар в соборе Парижской Богоматери.

Анализ текстов также позволил выявить темы, которые спровоцировали резонанс в соцмедиа. Так, выход последнего сезона "Игры Престолов" вызвал множество упоминаний сериала и слов "сноу", "ходоки", "трон".

В исследовании использовались данные русскоязычных соцмедиа, специалисты проанализировали почти 5 млрд текстов и более 120 млрд слов.