В Миссури приняли законопроект о жестком запрете абортов. Сразу после Алабамы

ТАСС, 17 мая. Контролируемый республиканцами сенат (верхняя палата) законодательного собрания штата Миссури принял законопроект о запрете абортов после восьмой недели беременности даже в случае изнасилования или инцеста. Об этом сообщил телеканал CBS.

Проектом закона предусмотрены исключения по медицинским показаниям. В случае вступления закона в силу, врачам, нарушившим его, будет грозить от пяти до 15 лет тюрьмы.

Теперь проект закона должен быть одобрен палатой представителей законодательного собрания штата, которая уже приступила к его обсуждению. После он поступит на подпись губернатору штата - члену Республиканской партии Майклу Парсону.

В среду в Алабаме вступил в силу запрет на аборт на всех стадиях беременности. Закон также не делает исключений для жертв изнасилования или инцеста. Акушерам или гинекологам, согласившимся прервать беременность, в Алабаме теперь грозит до 99 лет тюрьмы.

В апреле закон, запрещающий делать аборты на ранних сроках, вступил в силу в штате Огайо. До Огайо парламенты еще пяти штатов одобрили подобные запреты. Однако в трех из них соответствующие законопроекты были блокированы в судах, еще в одном введение в силу было отложено, а в пятом - находится на рассмотрении губернатора.

История вопроса

Тема ограничения права на аборты была одной из самых эмоциональных в ходе президентской предвыборной кампании 2016 года. Республиканец Дональд Трамп сразу после инаугурации 20 января 2017 года подписал указ, который восстановил действие запрета на выделение федеральными властями средств иностранным неправительственным организациям, медицинский персонал которых делает аборты или предоставляет о них информацию.

Этот запрет был введен в 1985 году президентом-республиканцем Рональдом Рейганом, затем его отменяли президенты-демократы Билл Клинтон (в 1993 году) и Барак Обама (в 2009 году).