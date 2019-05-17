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В Мурманске нашли свалку с надгробными плитами с именами защитников Заполярья

Врио главы региона назвал недопустимым "такое циничное отношение к памяти о героях-воинах" и пообещал наказать виновных

МУРМАНСК, 17 мая. /ТАСС/. Правительство Мурманской области создало комиссию по расследованию инцидента с обнаруженными на одном из пустырей Мурманска надгробными плитами с именами защитников Заполярья. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.

"Создана комиссия по расследованию ситуации с обнаруженными надгробными плитами, в состав которой будут включены поисковики, общественники, ОНФ", - сообщили в пресс-службе.

Комиссия в пятидневный срок должна представить доклад и предложения по исправлению ситуации.

"Такое циничное отношение к памяти о героях-воинах категорически недопустимо. Виновные будут наказаны", - привела пресс-служба слова врио губернатора области Андрея Чибиса.

Ранее местные СМИ и социальные сети сообщили об обнаруженной на одном из пустырей Мурманска свалки с множеством надгробий с могил погибших в Великой Отечественной войне защитников Заполярья. Местные жители предположили, что это старые надгробия из Долины Славы, которые заменили на новые, а старые просто выбросили.

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