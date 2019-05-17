В Екатеринбурге открыли горячую линию по строительству собора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Фонд святой Екатерины, который является куратором строительства собора в честь этой святой в сквере в центре Екатеринбурга, открыл горячую линию по вопросам возведения храма. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе организации.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Возведение храма пока приостановлено на время опроса горожан на тему необходимости строительства.