В Екатеринбурге открыли горячую линию по строительству собора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Фонд святой Екатерины, который является куратором строительства собора в честь этой святой в сквере в центре Екатеринбурга, открыл горячую линию по вопросам возведения храма. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе организации.
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Возведение храма пока приостановлено на время опроса горожан на тему необходимости строительства.
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"Сегодня Фонд святой Екатерины открывает горячую линию. Специалисты фонда готовы ответить на все вопросы, связанные со строительством храма святой Екатерины и благоустройством близлежащие территории. Звонить можно по телефону +7 (343) 312-12-35 в рабочие дни с 10:00 (08:00 мск) до 18:00 (16:00 мск)", - сказали в Фонде.
За время несанкционированных акции были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от двух до 15 суток арестованы 30 участников акций. На данный момент администрация Екатеринбурга прорабатывает моменты организации опроса. Социологическое исследование, по словам главы администрации Александра Высокинского, займет около 20 дней.
Учредителями Фонда святой Екатерины являются Игорь Алтушкин, возглавляющий Русскую медную копанию, глава Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, директор компании "Сима-Ленд" Андрей Симановский и представители других крупных предприятий Урала.