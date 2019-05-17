Инженерная школа в Комсомольске-на-Амуре начнет работу в сентябре

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 17 мая. /ТАСС/. Строящаяся на средства долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре инженерная школа будет сдана к сентябрю. Об этом сообщил в пятницу в эфире радиостанции "Радио 2" губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Строительство инженерной школы в Комсомольске-на-Амуре началось более двух лет назад. За это время была проведена реконструкция старого здания школы, дополнительно к нему был пристроен еще один корпус. Проект реализуется в рамках долгосрочного плана комплексного развития города. Сроки сдачи школы переносились.

"Школа готова на 98,5% <...> 1 сентября дети пойдут учиться в эту школу", - сказал Фургал.

Он уточнил, что школа будет сдана, как только в здании установят противопожарные двери и систему дымоудаления. Систему начнут монтировать уже на этих выходных.

Первыми за парты в новой школе сядут учащиеся 5-8 классов, в июне в городе пройдет комплексное тестирование детей для отбора учащихся. В инженерной школе, помимо базовых технических предметов будут изучать 3D-моделирование, робототехнику, программирование, ракето-, авиа- и судомоделирование.

План развития Комсомольска-на-Амуре с объемом финансирования около 63 млрд рублей был подписан в апреле 2016 года, изначально в него были включены 33 организационных мероприятия и строительство 27 объектов инфраструктуры. В ноябре 2018 года были утверждены изменения в план - включены новые проекты и скорректированы объемы финансирования на 2018-2020 годы. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Трутнев сообщал, что в соответствии с планом до 2025 года должен быть профинансирован 41 млрд рублей.