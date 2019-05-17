Тропические острова у западного побережья Австралии оказались завалены мусором из океана

СИДНЕЙ, 17 мая. /ТАСС/. Кокосовые острова оказались завалены сотнями тонн мусора, выброшенного на берег океаном. Об экологической катастрофе рассказала команда ученых, опубликовавшая отчет о состоянии островов в научном журнале Scientific Reports.

Как свидетельствуют данные, полученные экологами, сейчас пляжи Кокосовых островов покрыты пластиковым мусором, общий вес которого превышает 230 т. "Мы идентифицировали более 400 млн единиц мусора и большая часть этих объектов - это одноразовая пластиковая упаковка, тарелки, стаканчики, трубочки, пищевая пленка, зубные щетки, бутылки - все, чем мы пользуемся каждый день", - рассказала ученая Дженнифер Лейверс, возглавлявшая исследование.

По ее словам, состав мусора с пляжей Кокосовых островов отлично демонстрирует, что попадает в океан из-за нашей безответственности. "Эти сведения не очень популярны, но у нас есть много отдаленных тропических островов заваленных мусором. Например, остров Хендерсон в Тихом океане, пляжи которого заполнены выброшенными рыболовными сетями и снастями. И другие - засыпанные пластиковыми бутылками и ящиками. Остается только надеяться, что, когда мы все-таки увидим в этом мусоре дело своих рук, будет не очень поздно", - пояснила Лейверс.

Кокосовые острова - внешняя территория Австралии, находящаяся в 2 тыс. км от ее северо-западного побережья. Долгое время они были курортом. Теперь они засыпаны мусором и заброшены. "Мы исследовали 7 из 27 островов - 90% суши архипелага, и обнаружили, что пластик на пляжах, это, на самом деле, только верхушка айсберга и масштаб катастрофы куда более значителен: 93% мусора закопано в верхних слоях песка и убрать его будет проблематично, а он отравляет местную флору и фауну", - добавила доктор Лейверс.

Население Кокосовых островов составляет чуть менее 600 человек, и жизнь почти всех из них напрямую зависит от туристов, которых почти не осталось. Сил и возможностей бороться с загрязнением у местных жителей нет, им просто некуда девать тонны мусора, которые океан постоянно выбрасывает на их берега. "Наша община собирает мусор, как может, и какую-то часть мы сжигаем, потому что мы очевидно ограничены размерами наших островов, но все наши усилия - это капля в море", - рассказывает сотрудник турфирмы, принимающей туристов на островах, Кайли Джеймс.

Кокосовые острова - группа из 27 мелких коралловых островов, расположенных в Индийском океане. Общая площадь суши - 14 кв. км. Население 596 человек. Населены три крупнейших острова из 27.