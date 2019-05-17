Под Севастополем восстановили поврежденный памятник героям Великой Отечественной войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Севастополя восстановили монумент в пригородном селе Орловка, посвященный участникам Великой Отечественной войны, гранитные плиты которого ранее повредили вандалы, сообщила пресс-служба губернатора и правительства города.

"Правительство Севастополя совместно с муниципалитетом и местными жителями в кратчайшие сроки восстановили памятник участникам Великой Отечественной войны в селе Орловка. Решение было принято молниеносно, как только стало известно о данном акте вандализма", - приводит пресс-служба директора департамента общественных коммуникаций Глеба Шагуна.

ЧП произошло в ночь на 9 мая. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм").

Губернатор Дмитрий Овсянников поручил устранить повреждения и установить в селе камеры видеонаблюдения.

Памятник участникам Великой Отечественной войны установили в Орловке в 60-е годы, на плитах высечены имена 64 уроженцев села, которые не вернулись с войны.