Голубев пообещал взять на контроль соцвопросы в микрорайоне "Суворовский" Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Правительство Ростовской области проконтролирует решение социальных вопросов в новом микрорайоне "Суворовский" Ростова-на-Дону, жители которого пожаловались в соцсетях премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

На встрече премьер-министра с губернатором Ростовской области, которая состоялась по итогам совещания по реализации федерального проекта "Старшее поколение", Медведев указал, что в его адрес в социальных сетях поступил ряд обращений от жителей региона, которые жаловались на транспортную доступность и недостаточно развитую социальную инфраструктуру микрорайона "Суворовский".

"Это новый микрорайон с хорошей перспективой дальнейшего строительства жилья. Люди правы, что сегодня мы несколько отстаем в реализации этого проекта, например, в части транспорта. В наших планах есть отдельные решения этих вопросов", - сказал Голубев. Строительство социальных объектов, по его словам, также есть в планах города.

"Этот вопрос будет на сопровождении правительства Ростовской области. Я отдельно проведу по этому поводу разговор, еще раз послушаем и город, и соответствующие министерства", - добавил он. Голубев также отметил важность в перспективе предусмотреть комплексность развития новых микрорайонов в городе.