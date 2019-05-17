Количество волонтеров в Ростовской области превысило 400 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Более 400 тыс. человек вовлечены в волонтерскую деятельность в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого заместителя губернатора Игоря Гуськова.

"На сегодняшний день в Ростовской области свыше 400 тыс. человек вовлечено в добровольческую деятельность. В прошлом году они показали свое гостеприимство и радушие на одном из самых значимых мировых событий - чемпионате мира по футболу 2018 года", - цитирует пресс-служба Гуськова, выступившего на проходящем в регионе молодежном волонтерском фестивале "Молодая волна. Поколение добровольцев".

По данным Росстата, население Ростовской области составляет 4,2 млн человек. Соответственно, в волонтерскую деятельность вовлечен примерно каждый десятый житель региона.

Волонтерский фестиваль стартовал в четверг, 16 мая, и проходит на берегу Азовского моря в детском оздоровительном комплексе "Спутник" в селе Натальевка Неклиновского района. Он имеет окружной статус и собрал подростков в возрасте от 14 до 17 лет из всех регионов Южного федерального округа. "Здесь собралось более 500 участников из Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Калмыкии, Адыгеи, Краснодарского края, Крыма и Севастополя - те, кто добровольно, сознательно и бескорыстно трудится на благо других, является участником волонтерских, добровольческих отрядов, народных дружин, занимается благотворительностью, кто инициативен, трудолюбив, открыт, добр и не мысли свою жизнь без помощи близким, знакомым и родному региону", - сказал Гуськов.

Как сообщили в пресс-службе, для приехавших на фестиваль подростков проведут образовательные мероприятия, мастер-классы, выставки, семинары и лекции.