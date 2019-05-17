СМИ: бизнес-тренера Тони Роббинсона заподозрили в неподобающем сексуальном поведении

ТАСС, 17 мая. Несколько последовательниц и бывших сотрудниц американского бизнес-тренера, предпринимателя, писателя и мотивационного спикера Тони Роббинса заявили о неподобающем сексуальном поведении с его стороны. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал BuzzFeed.

В течение года журналисты портала проводили собственное расследование, изучая скрытно сделанные записи с проводимых Роббинсом мероприятий, внутренние документы, а также опрашивая поклонников бизнес-тренера. В результате BuzzFeed пришел к выводу, что Роббинс подвергал своих последователей "потенциально опасным методам" воздействия. Помимо этого, бывшие поклонницы и сотрудницы обвинили его в неуместном сексуальном поведении.

В частности, две женщины, ранее работавшие на него, заявили интернет-порталу, что, "как им показалось, они подверглись сексуальным домогательствам" со стороны бизнес-тренера - он якобы "преследовал их, несмотря на то, что они дали понять, что не заинтересованы в этом". Еще одна сотрудница Роббинса сообщила, что "была уволена, хотя вступила с ним в сексуальную связь по взаимному согласию".

Как отмечает BuzzFeed, сам Роббинс категорически отрицает обвинения в свой адрес в неуместном сексуальном поведении. В письме, направленном интернет-порталу, его адвокаты заявили, что он "признает, что совершал ошибки во взаимоотношениях и других аспектах своей жизни, но никогда не вел себя так, как описывается в этих обвинениях". Юристы Роббинса подчеркнули, что их подопечный всегда оставался верен своей супруге, на которой он женился в 2001 году. По их словам, никто "никогда не подавал устных или письменных жалоб на сексуальные домогательства со стороны Роббинса в течение последних четырех десятилетий".

Адвокаты также опровергли информацию о применении бизнес-тренером на своих семинарах потенциально опасных техник воздействия на последователей.

1 сентября 2018 года в СК "Олимпийский" в Москве состоялось выступление Роббинса, которое получило неоднозначные оценки. Самый дешевый билет на его авторский семинар "Соверши свой прорыв с Тони Роббинсом" стоил 30 тыс. рублей. Самый дорогой - 500 тыс. рублей.