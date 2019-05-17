В Назрани построят школу и два детских сада до конца года по нацпроектам

МАГАС, 17 мая. /ТАСС/. Власти самого крупного в Ингушетии города Назрани намерены построить в 2019 году два детских сада на 220 мест каждый и школу на 720 мест. Строительство объектов будет вестись в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография", сообщил ТАСС мэр города Алихан Тумгоев.

"Образовательные учреждения нами строятся ради главной задачи - чтобы наши дети учились только в одну смену в школах, а проблема нехватки мест в детских садах была закрыта", - сказал Тумгоев.

По его словам, образовательные учреждения появятся в двух административных округах города - Альтиевском и Насыр-Кортском.

В трехэтажной школе, которая откроется к новому учебному году, расположатся актовый и спортивный залы, пищеблок, медпункт, столовая, библиотека, различные мастерские, читальный зал, оборудованные кабинеты физики и химии. Детсады представляют собой типовые здания с пищеблоком, медкабинетом, прачечной, кабинетами психолога и логопеда, изостудией, музыкальным классом, добавил мэр.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии планируют построить в регионе до конца 2021 года 17 детсадов по нацпроекту "Демография". По информации Минобразования региона, в течение пяти лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет. Более 7 тысяч детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.