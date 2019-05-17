Мэр Казани поручил устранить замечания школьным столовым, где проводилась проверка

КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил до начала нового учебного года устранить замечания, которые обнаружили сотрудники исполкома города и депутаты, обедая в столовых местных школ. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В апреле 2019 года Метшин поручил сформировать группу из сотрудников исполкома Казани и членов депутатского корпуса. До конца мая они должны питаться в школьных столовых, чтобы лично оценить качество еды и обнаружить недостатки. Метшин уточнил, что участники обязаны приезжать в школы без предупреждения и есть в столовых на 69 рублей.

"Наши полномочные представители проехали по всем школам, чтобы помочь нам проанализировать ситуацию. Были тревожные нотки по вопросам школьного питания в СМИ и соцсетях. Но важно понимать, это не охота на ведьм, не желание найти крайних, а желание разобраться. Все-таки мы создавали систему школьного питания 10 лет назад, и то, что было актуально тогда, сегодня требует корректировки и нашего внимания. К 1 сентября все недочеты, которые выявили, нужно исправить, чтобы все работало как часы", - цитирует Метшина пресс-служба.

Как уточнил руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин, оценивать обеды начали 23 апреля, он назвал промежуточные результаты по итогам прошлого месяца. Закрепленные за школами работники заполняли отчеты, где оценивали блюда по пятибалльной шкале.

Школы Казани делятся по способу организации питания учащихся на два типа - "ланч-бокс" (блюда готовятся на комбинате питания и охлаждаются, их доставляют в школы и разогревают) и "заготовочная" (еду готовят на местах). "Среди основных замечаний к обедам по системе "ланч-бокс" наиболее часто встречались: холодная еда, невкусные фрикадельки, жесткая говядина, твердые невкусные котлеты", - цитирует Варакина пресс-служба. Из замечаний к школам с заготовочными столовыми: невкусный, жесткий плов, невкусные котлеты, говорится в сообщении.

Оценку "пять" поставили 76 школам, от 4,1 до 4,9 баллов получили 67 учреждений. Еще 23 школам начислили от 3 до 4 баллов, там выявили серьезные замечания.