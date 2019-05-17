В Махачкале завершают создание искусственного земельного участка для набережной

МАХАЧКАЛА, 17 мая. /ТАСС/. Проект по строительству набережной с ресторанами, гостиницей и причалом для яхт планируется реализовать на искусственном земельном участке на берегу Каспийского моря в Махачкале, длина набережной составит около 1 км. В настоящее работы по созданию искусственного участка находятся на завершающей стадии, сообщил ТАСС в пятницу инициатор проекта, дагестанский предприниматель Магомед Гасанов.

"На берегу Каспия в Махачкале нами с 2011 года реализуется проект по созданию первого в России искусственного земельного участка для строительства набережной шириной более 20 м и длиной около 1 км с гостиничным комплексом, ресторанами, кафе, а также многоуровневой парковкой и причалом для яхт. Также здесь планируется построить реабилитационный центр на 30 коек, который будет передан в собственность республики", - сказал Гасанов.

По его словам, опыт строительства подобных объектов на искусственных земельных участках активно используется в таких странах, как Япония, Нидерланды, Дания, ОАЭ, Азербайджан.

"В настоящее время работы по созданию искусственного земельного участка, площадь которого составит около 12 га, находятся на завершающей стадии. Примерно до 60% территории данного участка будет общего пользования и договором будет передана в собственность городу. На оставшейся части будут построены указанные туристско-рекреационные объекты", - уточнил собеседник агентства.

Гасанов сообщил, что на сегодня на реализацию проекта затрачено около 800 млн рублей собственных средств. Общая его стоимость при завершении составит более 5 млрд рублей, часть инвестиций составят средства российских и зарубежных инвесторов.

Инвесторы готовы

"Наши партнеры начнут инвестировать в проект сразу после завершения оформления нами правоустанавливающих документов в Регистрационной палате и получения акта ввода в эксплуатацию искусственного земельного участка. Надеемся на скорое решение этого вопроса с учетом создания властями республики рабочей группы по оказанию содействия в реализации нашего инвестиционного проекта", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что благодаря реализации проекта будет создано более 2 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщили ТАСС в Агентстве по предпринимательству и инвестициям Дагестана, на сегодня инициатор проекта, кроме создания искусственного участка, провел работы по подсыпке береговой линии для защиты близлежащих домов от затопления, проложил асфальтированную дорогу длиною почти в 1 км, которая сейчас активно используется местным населением.

"Ранее по поручению главы Дагестана Владимира Васильева состоялось заседание рабочей группы по оказанию содействия в реализации данного инвестиционного проекта. Считаем необходимым поддержать этот проект, оказать содействие в заключении договора на создание искусственного земельного участка в акватории Каспийского моря, оформлении проектно-сметных документов и акта ввода в эксплуатацию", - сказал представитель агентства.