Ульяновские власти добились снижения расхода воды через Куйбышевский гидроузел

УЛЬЯНОВСК, 17 мая. /ТАСС/. Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области обратилось к Федеральному агентству водных ресурсов и руководству Жигулевской ГЭС с просьбой о снижении расхода воды через Куйбышевский гидроузел для сохранения уровня Волги. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава регионального министерства Дмитрий Федоров.

"Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области направило письма в адрес Федерального агентства водных ресурсов и руководства Жигулевской ГЭС, где указало свои предложения к заседанию межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. В частности, мы попросили снизить расход воды через Куйбышевский гидроузел для того, чтобы избежать причинения ущерба водным биоресурсам Куйбышевского водохранилища на территории Ульяновской области", - сказал он.

Министр добавил, что просьба была услышана. "13 мая шандоры (временные затворы) на водосливной плотине Жигулевской ГЭС были частично закрыты. Сейчас благодаря этому производится снижение сбросов из Куйбышевского водохранилища и наполнение его водой", - уточнил он.

По данным Федорова, на 16 мая уровень воды Куйбышевского водохранилища в районе Ульяновска составляет 49,99 м по Балтийской системе высот. "В дальнейшем темп роста уровня воды будет увеличиваться", - отметил он.

Министр пояснил, что в апреле Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину с режимами сбросов до 23 000 куб. м/сек. По его словам, такое решение было принято межведомственной комиссией по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада из-за прогноза большого притока паводковых вод с Верхней Волги. "Была необходимость соблюдения баланса водных ресурсов для обеспечения водой объектов южной Волги - Волгоградского гидроузла и Волго-Ахтубинского канала, так как здесь сложились засушливые условия. В итоге уровень воды на Куйбышевском водохранилище на территории Ульяновской области снизился на 1,47 м", - сказал он.

Ранее Госдума на пленарном заседании в четверг дала протокольное поручение своему комитету по экологии и охране окружающей среды запросить Минприроды и Федеральное агентство водных ресурсов о причинах обмеления Волги и принимаемых в связи с этим мерах. Соответствующий документ подготовили депутаты-единороссы Валентина Терешкова, Ильдар Гильмутдинов и Марат Бариев. В нем отмечается, что случаи катастрофического обмеления и маловодности реки Волги особенно характерны для Республики Татарстан, Ярославской, Ульяновской и Нижегородской областей.