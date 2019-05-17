Дорогу, открывшуюся из-за обмеления Волги, могут признать объектом культурного наследия

КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Тракту, вышедшему в Казани на поверхность в результате обмеления реки Волга, могут придать статус объекта культурного наследия (ОКН). Об этом в пятницу сообщила помощник президента Татарстана Олеся Балтусова на своей странице в Facebook.

Ранее фотографии мощенной булыжником дороги появились в социальных сетях. Объект стал популярной достопримечательностью, гуляя по тракту, люди находят разнообразные предметы быта. Дорога функционировала до заполнения Куйбышевского водохранилища.

"В Казани появится новый объект культурного наследия. Сегодня у меня прошло совещание по развитию старинной дороги, открывшейся после оттока Волги. В ходе дискуссии и рассмотрения материалов решили ставить на охрану все покрытие как объект археологического наследия", сообщила Балтусова.

Она уточнила, что после установки статуса выявленного памятника должна пройти процедура историко-культурной экспертизы. При ее подготовке эксперты смогут уточнить границы памятника, его локализацию, значение и название. В ближайшее время Институт археологии Академии наук Татарстана направит результаты обследования в комитет республики по охране объектов культурного наследия и заявку о включении тракта в выявленные памятники.

По словам Балтусовой, комитет рассмотрит документы и издаст приказ о выявлении. В свою очередь администрация Вахитовского района Казани установит предупреждающие стенды на подходах к дороге и "начнет периодически присматривать за ней до подъема воды".

Ранее в комитете заявили об актах мародерства на древнем тракте. По информации госоргана, некоторые посетители ищут там артефакты с помощью металлоискателей.