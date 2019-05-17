Уральский полпред и глава ВЦИОМ обсудили опрос о строительстве храма в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Полпред президента в УрФО Николай Цуканов встретился с генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерием Федоровым и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В ходе встречи они обсудили вопросы проведения социологических исследований, сообщили в пятницу журналистам в аппарате полпреда.

"В ходе встречи участники обсудили вопросы, касающиеся изучения общественного мнения, проведения социологических исследований", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС глава ВЦИОМ Валерий Федоров, в ходе беседы обсуждался опрос о строительстве храма в городском сквере. "Обсуждали и то, и другое", - сказал Федоров, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС обсуждался ли опрос о строительстве храма и ситуация с фейковым опросом ВЦИОМ в Екатеринбурге. Подробности встречи Федоров не сообщил, уточнив что для деталей "время еще не пришло".

В четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади. Позднее ВЦИОМ заявил о готовности в кратчайшие сроки провести опрос в Екатеринбурге, а 17 мая глава центра приехал в город.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от двух до 15 суток арестованы 33 участника акций.