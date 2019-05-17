В Мурманской области пройдет фестиваль славянских культур

МУРМАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Фестиваль славянских культур "Ворота солнца" впервые соберет в Оленегорске в Мурманской области творческие коллективы и артистов из Болгарии, Сербии и Словении, сообщила ТАСС идейный вдохновитель и руководитель оргкомитета фестиваля Светлана Чемоданова.

Проект фестиваля стал победителем первого конкурса субсидий некоммерческим организациям в рамках национального проекта "Культура". Конкурс проводился среди творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей. Это первый проект в регионе, получивший данную субсидию. Сумма предоставленных средств составляет почти 1 млн рублей.

"Фестиваль пройдет с 17 по 19 мая, на него впервые приедут делегаты из Сербии, Болгарии, Словении, а также ряда регионов России", - сказала глава оргкомитета.

По следам Славянского хода

Как рассказала Чемоданова, несмотря на географическую отдаленность Кольского Заполярья, у региона богатая история и традиции дружбы со славянскими странами. В свое время Мурманская область стала центром возрождения в России славянской культуры и одним из пионеров совместных со славянскими государствами культурных проектов, в ряде которых участвовала и Чемоданова.

Начало этому было положено в 1980-х годах. Тогда по инициативе мурманских писателей во главе с Виталием Масловым впервые в Советском Союзе был возрожден и отпразднован День славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Это произошло в 1986 году. Помог в этом академик Дмитрий Лихачев, который познакомил мурманчан с деятелями культуры из Болгарии, где празднование этого дня не прерывалось. Уже через несколько лет праздник стал всероссийским и сейчас отмечается практически во всех городах.

Дружба Кольского края и Болгарии на этом не закончилась, и вскоре Мурманск стал местом еще одного уникального события. В благодарность за возрождение Дня славянской письменности и культуры Болгария в 1990 году подарила Мурманску специально отлитую точную копию установленного в Софии памятника Кириллу и Мефодию. Это был первый монумент солонским братьям, появившимся в России, сейчас их уже под 30.

В 1997 году из Мурманска до Черногории прошел первый международный православный Славянский ход. Его маршрут пролег через многие славянские и православные страны: Белоруссию, Украину, Молдавию, Румынию, Сербию, Болгарию. Участниками стали российские писатели, педагоги, общественные деятели, духовенство.

Спустя 21 год, осенью прошлого года, мурманские писатели возродили международный Славянский ход. Делегация Мурманской области проехала через страны Восточной Европы, проведя несколько десятков встреч и мероприятий.

"Мне посчастливилось принять участие в этих двух экспедициях, я видела, насколько многое объединяет наши страны и как важно поддерживать отношения, в первую очередь в сфере культуры. Нынешний фестиваль, который впервые прошел в минувшем году в областном формате, а в этом стал международным, - продолжение этой традиции", - сказала Чемоданова.

Связали культура и история

Гости из Сербии и Болгарии, которые прибудут на фестиваль в Оленегорск, в прошлом году принимали в своих странах участников Славянского хода - мурманских писателей, журналистов и актеров. Как рассказал ТАСС руководитель Славянского хода-2018, мурманский литератор и журналист Дмитрий Коржов, сербы и болгары, с которым довелось общаться участникам хода, очень тепло относятся к России, любят русскую культуру.

"Северный Мурманск их очень заинтересовал, поэтому они предложили продолжать дружбу, продолжать ездить в гости друг к другу и с удовольствием откликнулись на предложение посетить наш регион, чтобы увидеть русскую Арктику и познакомить северян с искусством своих стран, поговорить о новых совместных проектах", - рассказал он.

Делегацию сербов возглавит общественный деятель, член Союзов писателей России и Сербии, организатор множества российско-сербских проектов профессор Радмила Войнович. В России она бывает довольно часто и подолгу, но на Кольском полуострове окажется впервые.

От Болгарии на фестивале выступит Марисвет-Лидия Красимирова, школьница из города Полски Трымбеш. Помимо чисто туристического интереса к Кольскому полуострову ее привела сюда и история семьи: у ее бабашки, россиянки Светланы Немановой, уже много десятилетий живущей в Болгарии, родственник Михаил Кузьмин погиб во время освобождения Заполярья от фашистских захватчиков. Но больше семья о нем ничего не знала, и когда в Полски Трымбеш в прошлом году приехал на Славянский ход, болгары попросили мурманчан отыскать место захоронения солдата. Как рассказал Дмитрий Коржов, просьбу удалось выполнить.

"Краевед и писатель из Мурманска Михаил Орешета поднял архивные документы и нашел в них информацию о родственнике болгар, установил место его захоронения. Теперь Марисвет-Лидия и ее бабушка, которая прилетает вместе с ней, смогут посетить эту могилу, она находится под Печенгой в Мурманской области. Символично, что это произойдет в год 75-летия освобождения Кольского заполярья от немецких войск", - пояснил он.

Три дня праздника

Фестиваль продлится два дня и охватит более десяти площадок города. В программе - выступления артистов, выставки, мастер-классы, кинопоказы и многое другое.

Гости смогут подробно познакомиться с культурой славянских стран. Их ждут выставка сербских национальных сувениров и декоративно-прикладного творчества "Сербский сундучок", а также выставка предметов болгарского быта, декоративно-прикладного творчества и национальных костюмов "Български съкровище". Радмила Войнович подготовила лекцию о сербско-русских культурных и исторических отношениях с XVII века.

Желающие смогут обучиться прикладным ремеслам славянских народов на мастер-классах. Также состоится праздник казачьей культуры, пройдут конкурсы частушек и танцев, праздник славянской кухни. Одним из центральных событий станет фестиваль колокольных звонов. Запланированы презентации паломнических маршрутов Русского Севера.

"Всего ожидается более 200 участников… А зрителей в общей сложности ожидаем не менее 5 тыс.", - сказала она.

Фестиваль пройдет при поддержке областного комитета по культуре и искусству. Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным и расширять географию участников.