Мэр Екатеринбурга проводит встречу с участниками несогласованных акций

"Предлагаю определиться с вопросами, которые сегодня обсуждаем. После этого мы вместе смотрим алгоритм решения этих вопросов, он должен быть простым и понятным для всех горожан. По итогам вывесим его на сайте городской администрации", - сказал Высокинский.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский начал в субботу встречу с участниками несогласованных акций, выступивших против строительства храма святой Екатерины на месте сквера. В переговорах принимают участие почти 60 человек - как рядовые горожане разных возрастов, так и политики, среди которых депутаты законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев (КПРФ) и Вячеслав Вегнер (КПРФ), депутат Государственной думы Андрей Альшевских ("Единая Россия").

16 мая в ходе общения с участниками протестов Высокинский предложил перевести 18 мая переговоры с активистами несогласованных акций. Планировалось, что в группу войдут 30 общественников, которых должен был отобрать горожанин Александр Иванов. Однако вечером 17 мая тот сообщил, что не считает участие в переговорах целесообразным, и объявил об отмене встречи.

Тем не менее, как передает корреспондент ТАСС, за 25 минут до назначенного времени у мэрии собралось несколько десятков человек, которые выразили желание войти в здание. Вышедший к ним глава города пригласил к участию во встрече только 30 делегатов. После того, как они не смогли договориться и сформировать список, было принято пустить в мэрию всех пришедших - почти 60 человек.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от двух до 15 суток арестованы 33 участника акций.