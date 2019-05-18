Суд снизил сроки ареста восьми участникам несанкционированных акций в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Свердловский областной суд сократил сроки административного ареста восьми участникам несанкционированных акций в сквере рядом с местом строительства храма в Екатеринбурге. Всего было рассмотрено девять апелляций, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой суда в субботу.

"Свердловский областной суд сегодня рассмотрел девять апелляционных жалоб на административный арест задержанных в сквере у театра Драмы. По итогам апелляции восьми из девяти человек суд снизил наказание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сроки административного ареста сокращены с пяти-десяти суток до трех-пяти суток. Одному из участников акций наказание оставлено в силе: в виде пяти суток административного ареста.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, 33 из них получили от двух до 15 суток административного ареста. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям: "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Неповиновение сотруднику полиции", "Нарушение порядка организации и проведения митингов".