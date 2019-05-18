В Нидерландах избрано новое бюро совета российских соотечественников

ГААГА, 18 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Очередная конференция Координационного совета российских соотечественников в Нидерландах прошла в субботу в Гааге. В ходе встречи был избран новый состав бюро организации, а также определены цели и задачи на ближайшее будущее.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС модератор конференции, исполнительный директор Фонда общественной дипломатии Константин Макаренко, приоритет на данном этапе заключается в том, чтобы "поменять принципы работы".

"У организации должен быть иной стиль работы, - подчеркнул он. - Раньше люди больше докладывали о том, что они делают сами. Мы для этого создали новый портал, где будет публиковаться вся информация о положительных наработках, чтобы люди знали, что такой опыт существует. А вот бюро совета должно сосредоточиться на реализации общих крупномасштабных проектов. Например, каждая школа проводит какие-то фестивали, и это замечательно. Но школа в одиночку не может организовать фестиваль с участием 300-400 детей". Именно на реализации подобных проектов, к числу которых также можно отнести празднование 75-летия Победы или 350-летия со дня рождения Петра I (1672-1725), и должно сфокусироваться бюро, выразил уверенность Макаренко.

В ходе конференции было избрано новое бюро, в которое вошли семь человек, а также принято единогласное решение о возвращении к старому названию организации - Координационный совет российских соотечественников в Нидерландах. Кроме того, был одобрено предложение о том, чтобы вынести на общественное обсуждение новый устав совета.

Консолидация - в приоритете

В мероприятии приняли участие заместитель директора департамента по работе с соотечественниками МИД России Андрей Ланчиков, старший референт, куратор программ взаимодействия с соотечественниками Россотрудничества Артем Чернов, представители посольства РФ в Нидерландах.

В ходе своего выступления Ланчиков зачитал приветствие от лица ответственного секретаря Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, директора департамента по работе с соотечественниками МИД России Олега Мальгинова, в котором было подчеркнуто, что "на современном этапе главной задачей в жизни российской общины является ее консолидация, создания атмосферы доброжелательности и взаимной поддержки". С учетом этого в российском внешнеполитическим ведомстве рассчитывают, что "деятельность обновленного состава координационного совета организации российских соотечественников в Нидерландах будет направлена на решение широкого круга вопросов, стоящих перед российской диаспорой в стране, таких как обучение детей русскому языку, сохранение среди соотечественников культуры, традиций и обычаев, развитие экономического сотрудничества с Россией, сохранение исторической памяти и российских корней у молодежного крыла общины".

От себя Ланчиков напомнил, что в прошлом году состоялся шестой Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом. "В ходе конгресса было много дискуссий, были поставлены очень амбициозные задачи, - напомнил он. - Призываю вас ориентироваться на эти решения в своей работе, их использовать и сделать по максимуму возможным для реализации <...> Очень рассчитываю, что то конструктивное взаимодействие, которое сложилось у вас в работе с посольством, будет только крепнуть и развиваться дальше. Потому что только совместными усилиями мы сможем продвигаться дальше".

Со своей стороны первый секретарь посольства РФ в Нидерландах Юрий Ураксин призвал новоизбранное бюро "работать со всеми представителями". "Нельзя ни в коем случае никого исключать из нашей общественной работы, - подчеркнул он. - Вижу в этом залог успеха работы всего координационного совета". Дипломат также призвал членов нового бюро учесть тот положительный опыт, который был накоплен в предыдущие годы. Посольство, в свою очередь, заверил Ураксин, готово оказывать всевозможную помощь и поддержку проектам с целью дальнейшей консолидации соотечественников в Нидерландах.