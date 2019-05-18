Ночные переходы между городами появятся в навигации лайнера "Князь Владимир"

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Единственный в Черном море российский круизный лайнер "Князь Владимир" впервые в нынешнем сезоне запускает короткие рейсы - ночные переходы между портами Сочи, Новороссийск, Ялта и Севастополь. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе компании-оператора "Черноморские круизы".

"Новинкой этого сезона на лайнере "Князь Владимир" станут короткие круизы - ночные переходы Сочи - Новороссийск, Новороссийск - Ялта, Ялта - Севастополь. Они стартуют со второго рейса теплохода, с 19 мая. Во втором рейсе цена одного перехода составит 4 тыс. рублей, сюда входят место в каюте, завтрак и ужин. В последующих рейсах стоимость перехода будет 3 тыс. рублей, за сидячее место в специальном зале, без питания", - рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что пассажиры смогут доплатить за дополнительные услуги. "Полная стоимость места в каюте с завтраком и ужином будет 8 тыс. рублей. Обратно из Севастополя в Сочи лайнер идет 38 часов, поэтому сидячих мест не будет. Только размещение в каюте с полноценным трехразовым питанием по стоимости от 11 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь был организован в 2016 году по поручению президента РФ Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. В 2018 году старт путешествовал несколько раз откладывался из-за неисправности судна. Планируется, что с 2020 года теплоход будет проходить в порт Сухума.

На судне могут разместиться 300 пассажиров и около 800 членов экипажа, оборудованных тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля картон", кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками. В 2018 году "Князь Владимир" выполнил девять рейсов и перевез около 3 тыс. человек, что больше по сравнению с 2017 годом в среднем на 100 человек за круиз. В навигацию 2019 года теплоход отправился 12 мая, пассажирами первого рейса стали 350 человек. Всего в текущем сезоне планируется выполнить 23 рейса и перевезти более 9 тыс. пассажиров.