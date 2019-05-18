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Генеральный секретарь ШОС поддержал создание антинаркотического центра в Душанбе

Ранее с этой инициативой выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон

ДУШАНБЕ, 18 мая. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов на встрече в Агентстве по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана (АКН) поддержал создание антинаркотического центра в Душанбе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба АКН.

"Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов <…> высказал ряд конкретных предложений по укреплению антинаркотического сотрудничества государств - участников ШОС, особенно по налаживанию взаимодействия с новыми членами ШОС - Индией и Пакистаном, а также по созданию антинаркотического центра в рамках ШОС в Душанбе", - передает АКН. В сообщении говорится, что Норов "высоко оценил усилия и вклад полномочных органов Таджикистана в снижение напряженности и предотвращение угроз, исходящих от незаконного оборота наркотиков".

С инициативой создания Антинаркотического центра в рамках ШОС выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на прошедшей 16-17 мая конференции высокого уровня "Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность".

АКН было создано в Таджикистане в 1999 году при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности. В стране с 2013 года реализуется "Национальная стратегия борьбы с незаконным оборотом наркотиков на период до 2020 года", которая учитывает взаимосвязь незаконного оборота наркотиков и терроризма. За последние 20 лет правоохранительными органами Таджикистана было изъято из незаконного оборота более 125 т наркотических веществ.

Теги
ТаджикистанИндияПакистанРахмон, Эмомали
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