Генеральный секретарь ШОС поддержал создание антинаркотического центра в Душанбе

ДУШАНБЕ, 18 мая. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов на встрече в Агентстве по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана (АКН) поддержал создание антинаркотического центра в Душанбе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба АКН.

"Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов <…> высказал ряд конкретных предложений по укреплению антинаркотического сотрудничества государств - участников ШОС, особенно по налаживанию взаимодействия с новыми членами ШОС - Индией и Пакистаном, а также по созданию антинаркотического центра в рамках ШОС в Душанбе", - передает АКН. В сообщении говорится, что Норов "высоко оценил усилия и вклад полномочных органов Таджикистана в снижение напряженности и предотвращение угроз, исходящих от незаконного оборота наркотиков".

С инициативой создания Антинаркотического центра в рамках ШОС выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на прошедшей 16-17 мая конференции высокого уровня "Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность".

АКН было создано в Таджикистане в 1999 году при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности. В стране с 2013 года реализуется "Национальная стратегия борьбы с незаконным оборотом наркотиков на период до 2020 года", которая учитывает взаимосвязь незаконного оборота наркотиков и терроризма. За последние 20 лет правоохранительными органами Таджикистана было изъято из незаконного оборота более 125 т наркотических веществ.