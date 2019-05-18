Неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера во время спортивного праздника в ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 18 мая. /ТАСС/. Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подвергся в субботу нападению неизвестного во время посещения соревнования по атлетизму в Йоханнесбурге. Момент атаки, заснятый на камеру мобильного телефона одного из очевидцев, показал в эфире телеканал ENCA.

Нападавший прорвался сквозь охрану 71-летнего актера и нанес ему удар в спину в прыжке двумя ногами в то время, как тот фотографировался с участниками соревнований. Шварценеггер пошатнулся, но устоял на ногах. Позже в своем аккаунте в Twitter он признался, что вначале принял удар в спину за случайный толчок в толпе.