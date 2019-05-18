В Нью-Йорке открылся фестиваль, посвященный 220-летию со дня рождения Пушкина

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Фестиваль искусства и музыки, посвященный 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, открылся в Нью-Йорке. Как рассказала в субботу корреспонденту ТАСС организатор мероприятия, президент Пушкинского общества Америки Виктория Курченко, в течение более чем месяца поэты, художники, музыканты, артисты будут представлять зрителям свои работы, так или иначе связанные с памятью великого поэта.

"Пушкинское общество в Америке было создано специально, чтобы русскоязычные эмигранты могли достойно, ярко и широко отмечать все памятные даты, связанные с Александром Сергеевичем Пушкиным - одним из главных символов всей русской культуры. Начиная с 1937 года, когда в Нью-Йорке провели первый подобный вечер памяти Пушкина, такие встречи стали регулярными, - пояснила Курченко, - поэтому и нынешний фестиваль, посвященный большому юбилею поэта, стал главным событием для нашего общества".

Фестиваль открыл концерт музыканта Александра Риза, который исполнил классические произведения на альте работы Джованни Виолсета 1650 года.

30 мая в рамках фестиваля откроется выставка "В поисках иллюзии", на которой свои работы представят около 20 русскоязычных художников. "Значимым событием нашего фестиваля станет участие в нем поэтессы Веры Павловой 7 июня. Вместе со своей дочерью, оперной певицей Натальей Павловой, она покажет музыкальный спектакль "Посвящение Пушкину", в котором мама и дочь сыграют роли Моцарта и Сальери", - рассказала организатор. Во второй части концерта Вера Павлова прочитает свои современные стихи.

7 июня в Нью-Йорке откроется выставка "Пушкин в графике", 12 июня состоится вечер "Пушкин в творчестве Ахматовой". Закроется фестиваль 24 июня большим музыкальным концертом.

Пушкинское общество Америки было основано в 1935 году. Главной задачей общества его члены считают сохранение и развитие русского языка и культуры за рубежом и сохранение традиций, в том числе с помощью изучения архивных материалов, посвященных жизни и творчества Пушкина.