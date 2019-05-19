WSJ: Nike согласилась не урезать выплаты по контракту беременным спортсменкам

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Компания Nike приняла изменения в корпоративной политике и отныне будет в полном размере сохранять выплаты по контракту беременным спортсменкам. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

"Контракты, которые мы будем подписывать со спортсменками, будут включать письменные условия, которые лишь усилят нашу политику. Мы признаем, что можем делать больше, и что это важная возможность усилить поддержку женщин-атлетов для всей спортивной индустрии", - говорится в заявлении представителей компании. При этом в Nike подчеркнули, что нововведения коснутся и уже действующих контрактов.

Ранее американская легкоатлетка Алисия Монтаньо, разорвавшая свой контракт с Nike по этой причине, опубликовала видеообращение. В ролике она отметила, что контракты крупных компаний, специализирующихся на производстве спортивной одежды, включают пункт, согласно которому фирма может разорвать партнерские отношения с атлетами или прекратить им выплаты по ряду причин, в том числе из-за неспособности участвовать в соревнованиях на высоком уровне. Это подразумевает беременность и уход за ребенком. При этом, по ее словам, спортсменов обязывают не разглашать детали контрактов.

Монтаньо в своем видеообращении настаивала на том, что такое отношение к атлетам порождает неравноправие по отношению к женщинам, которые зачастую не готовы порвать с профессиональной карьерой в случае беременности. Сама спортсменка ранее не раз доказывала, что готова продолжать участие в соревнованиях даже в статусе будущей матери. Так, в 2014 году она пробежала 800 м на чемпионате США по легкой атлетике, будучи на 34-й неделе беременности, а в 2017 вновь преодолела эту дистанцию - уже на пятом месяце беременности.