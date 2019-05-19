Бельгийская федерация русскоязычных организаций отметила 10-летие

БРЮССЕЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Бельгийская федерация русскоязычных организаций (БФРО), которая объединяет 46 организаций российских соотечественников по всей территории Бельгии, отметила 10 лет с момента своего основания. Приуроченная к этой дате бельгийская конференция соотечественников прошла в эти выходные в Брюсселе, передает корреспондент ТАСС. В конференции приняли участие более 50 человек, включая руководителей региональных организаций соотечественников, преподавателей русского языка, священнослужителей, общественных деятелей, представителей бизнеса, дипломатов и журналистов.

Поддерживая Россию

Поздравительное послание от имени МИД РФ участникам конференции направил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин: "Бельгийская федерация русскоязычных организаций способствует продвижению интересов Русского мира, обеспечивает правовую поддержку соотечественников и оказывает влияние на формирование в Европе позитивного образа России. Отмечаем вашу деятельность по сохранению уникальной культуры героической истории и традиционных ценностей России. Крайне важно передавать эти знания будущим поколениям, воспитывая в них гордость, уважение и любовь к Отечеству".

Посол России в Бельгии Александр Токовинин поздравил членов организации и отметил их значительные достижения, особенно в сфере культуры, языка и истории: "Важным фактором консолидации диаспоры является продвижение позиций русского языка. В Бельгии действуют десятки русских школ выходного дня. В авангарде этого движения - Бельгийская ассоциация русскоязычных школ и ее руководитель - директор школы "Маленькие гении" Марина Кулагина, также обеспечивающая реализацию проекта изучения русского языка в рамках программы Франкоязычного сообщества Бельгии "Открытие языков и культур", - отметил посол.

Он также выразил уверенность, что в следующем году Бельгия "достойно отметит 75-летие Победы". "В контексте предстоящего юбилея особое значение имеют усилия, направленные на противодействие попыткам искажения истории войны и отрицания ключевой роли СССР в победе над фашизмом", - добавил Токовинин.

Единство диаспор и поколений

Отличительной чертой БФРО стало объединение в ней соотечественников разных поколений, причем выходцев не только из России, но и с Украины и из практически всех государств СНГ. Среди 22 соучредителей федерации в 2009 году выступила одна из старейших русских организаций Бельгии "Союз советских граждан в Бельгии", которая в 2016 году отметила свое шестидесятилетие. "Союз советских граждан" возник в 1956 году и объединил более тысячи женщин из России и Украины, которые в годы войны были угнаны немцами на работы на Запад и после войны остались в Бельгии.

Еще одним из соучредителей БФРО выступил Международный благотворительный фонд имени А. С. Пушкина - организация, созданная проживающими в Бельгии потомком российского поэта Александром Александровичем Пушкиным и его супругой Марией-Мадлен Дурново-Пушкиной. Их семьи попали в Европу в годы послереволюционной белой эмиграции. Этот благотворительный фонд с 90-х годов прошлого века занимается помощью онкологически больным детям в России.

Русский язык

"Силой организации является русский язык, который нас соединяет, невзирая на любые разногласия, будь то национальные, религиозные или политические. Основная цель БФРО с момента ее создания - это консолидация русскоязычной общины и координация действий их членов, преподавание языка и культуры, юридическая и административная поддержка членов организаций", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС ответственный секретарь БФРО Сергей Петросов.

В числе наиболее крупных проектов БФРО - проведении в Брюсселе ежегодного культурного фестиваля под открытым небом "Рандеву с Россией", проведение в разных городах Бельгии к Дню Победы акций "Бессмертный полк", которые с каждым годом собирают все большее число участников, особенно молодежи. БФРО создала и обеспечивает работу Центра правовой защиты соотечественников, который, в частности, позволяет получать бесплатные консультации адвокатов. Организация также ведет работу по созданию в Европе Медиаальянса русскоязычных СМИ и блогеров, которые сегодня, как никогда, нуждаются в поддержке и защите.

Все эти крупные мероприятия являются лишь малой частью той рутинной работы по преподаванию русского языка, организации работы многочисленных детских студий, проведению концертов и конкурсов, которую по всей стране ведут активисты федерации. Как отметила на конференции председатель федерации Елена Наливкина, "прямо сегодня бельгийские финалисты конкурса чтецов принимают участие в полуфинале детского конкурса "Живая классика" в "Артеке".

Легальный статус

БФРО с самого начала своей деятельности сделала ставку на полностью легальную и открытую работу. Федерация получила полный статус юридического лица в Бельгии, что позволяет ей и ее членам на равных вести диалог с бельгийскими властями разных уровней и даже добиваться от них организационной поддержки при проведении различных мероприятий.