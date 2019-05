Якутские фанаты "Игры престолов" подарят статуэтку Джона Сноу писателю Джорджу Мартину

"В этом году вышла восьмая, финальная часть "Игры престолов". Мы хотим поблагодарить создателей за тот волшебный мир, который они подарили. От имени российских фанатов мы договорились вручить статуэтку с образом персонажа Джона Сноу писателю Джорджу Мартину", - сказала Егорова.

Она отметила, что такая договоренность достигнута с администрацией частного кинотеатра Jean Cocteau, который писатель Джордж Мартин приобрел в своем родном городе Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

По словам Егоровой, статуэтку изготовили якутские мастера-ювелиры и косторезы. "Она представляет из себя мужскую фигуру с выраженными азиатскими чертами. Выполнена в стилистике "Игры престолов". Мужчина в плаще стража ночного дозора смотрит в небо и держит в руках меч из драконьего стекла - обсидиана. Весит [статуэтка] 3 кг", - рассказала автор проекта.

Сериал "Игра престолов" (Game of Thrones) создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага - один из самых дорогостоящих проектов в истории телевидения.

В 2016 году якутские мастера подарили голливудскому актеру Леонардо ди Каприо народный "Оскар". Статуэтка была выполнена в виде смотрящего в небо мужчины, держащего в руках чороон (сосуд, используемый в ритуальных целях). Свои украшения для изготовления ценного подарка пожертвовали более ста жительниц Якутии. На создание статуэтки удалось собрать порядка 1,4 кг серебра и 3,49 г золота.