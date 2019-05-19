В Кронштадте восстановили первый советский морской робот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Специалисты завершили в Кронштадте восстановление одного из первых советских морских роботов, который в 1980-х годах позволял проводить обследование затонувших объектов и заводить шланг с воздухом в подлодки, терпящие бедствие. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"В Кронштадте завершены восстановительные работы над одним из первых советских морских роботов, который будет размещен в единственном в России и крупнейшем в мире музее батискафов и глубоководных аппаратов "Эра Гидрокосмоса", - сообщили в пресс-службе.

Робот оснащен двумя манипуляторами и видеокамерами. Морской комплекс МТК-200 на гусеничном ходу стоял на вооружении Военно-Морского Флота в 1980-х годах, позволяя обследовать и фотографировать затонувшие объекты, заводить шланг с воздухом в подлодку, которая терпит бедствие, поднимать на поверхность предметы весом до 100 кг. Также робот обеспечивал ремонт подводной части корпусов кораблей, причалов и проведение научно-исследовательских работ.

Музей батискафов и глубоководных аппаратов "Эра Гидрокосмоса", включенный в филиал парка "Патриот" Западного военного округа, начал формироваться в 2017 году под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Андрея Картаполова (на данный момент заммистра обороны РФ). В реставрации и подготовке экспозиции участвовали судостроительные заводы "Адмиралтейские верфи", "Пелла", "Канонерский судоремонтный завод", предприятие "Обуховское". Музей расположен под открытым небом на пристани у Петровского парка Кронштадта и работает для посетителей в выходные дни. В пресс-службе ЗВО также отмечают, что в "Эре Гидрокосмоса" собраны подводные аппараты из различных регионов страны, где они находились на оснащении частей ВМФ, научных организаций и предприятий рыболовной промышленности, с их помощью можно было транспортировать водолазов, проводить аварийно-спасательные, ремонтные и исследовательские работы.