Врио главы Башкирии раскритиковал работу управления Роспотребнадзора, закрывшего кафе

ТАСС, 19 мая. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров предъявил через социальные сети претензии управлению Роспотребнадзора по республике после того, как ведомство закрыло из-за нарушений одно из кафе в Башкирии. Хабиров сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что не готов работать с командой республиканского Роспотребнадзора.

По информации правительства республики, вопрос обоснованности проверок бизнеса Хабиров уже обсудил с руководителем регионального управления Роспотребнадзора Евгением Степановым на совещании в Доме Республики. Поводом для встречи стало решение ведомства о приостановке работы фермерского магазина-кафе из-за ряда нарушений. По данным пресс-службы, врио главы Башкирии поручил направить материалы о внеплановых проверках бизнеса в прокуратуру.

"Я как-то не очень верил во всеобщее кошмарение бизнеса со стороны надзирающих органов. Это предприятие потребнадзор просто пришел и закрыл ... Наверное, есть за что штрафовать, но зачем закрывать?! С такой командой республиканского потребнадзора я работать не буду. Так же и с теми, кто до сих пор не осознал, что нельзя использовать государственные полномочия для подавления и издевательства над предпринимателями", - написал Хабиров на своей странице "ВКонтакте".

Как уточняется на сайте правительства республики, фирменный магазин-кафе по продаже фермерской продукции в Уфе открыл в 2018 году предприниматель Альберт Мухамедьяров. Республиканское управление Роспотребнадзора выявило нарушения в магазине с максимальным размером штрафов на сумму порядка 1 млн рублей, вынесло предписание приостановить деятельность кафе, хотя жалоб на работу заведения, по свидетельству пресс-службы правительства, никогда не поступало, а нарушения "по сути незначительные и устранимые". Глава управления Роспотребнадзора Степанов в свою очередь пояснил, что запрет введен до вынесения судебного решения, работа кафе приостановлена из-за того, что продукция предприятия может представлять угрозу для здоровья потребителей, однако эти доводы показались Хабирову неубедительными.

Врио главы Башкирии поставил вопрос о компетентности руководства республиканского управления Роспотребнадзора и сообщил о намерении обратиться к руководству ведомства с "соответствующими кадровыми предложениями", сообщается на сайте правительства.