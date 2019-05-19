Реконструкцию обрушившегося моста в Дагестане завершат в ноябре 2019 года

МАХАЧКАЛА, 19 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана в понедельник, 20 мая, начинают реконструкцию обрушившегося в декабре моста в Буйнакске. Сдать объект планируется в ноябре 2019 года, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы главы и правительства Дагестана.

Обрушение строящегося дорожного моста в Буйнакске, который являлся объездным, произошло в декабре 2018 года во время заливки бетона. В результате пострадали трое рабочих, здоровью одного из них причинен тяжкий вред. По данным регионального ГУ МЧС, причиной обрушения стали нарушения правил строительства.

"Дело в том, что без определения причины и виновных в обрушении мостового перекрытия мы не могли начать восстановительные работы. С финансированием проблем нет, средства на эти цели заложены в бюджете. Мы приложим все усилия для скорейшей реконструкции моста. Работы начнутся уже в понедельник, а срок сдачи объекта - ноябрь текущего года", - передает пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухана Гаджимурадова.

Также министр сообщил, что при необходимости, работы по строительству моста будут проводиться в две и три смены. Помимо этого, чиновниками были рассмотрены варианты прокладки временного пешеходного моста или объездной дороги для помощи местным жителям.

"Что касается строительства моста, как один из вариантов предлагаю проложить временную объездную дорогу в районе нефтебазы, с выходом на трассу Буйнакск - Леваши", - цитирует пресс-служба мэра Буйнакска Исламудина Нургудаева.

Ранее сообщалось, что сотрудники следственного управления СК РФ по Дагестану возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения моста.