В Ингушетии запустили конкурс на лучшую идею жителей страны по благоустройству Магаса

МАГАС, 19 мая. /ТАСС/. Мэр административного центра Ингушетии Магаса Беслан Цечоев запустил конкурс среди жителей страны на оригинальные идеи по благоустройству города. Лучшая инициатива будет отмечена подарком и денежным призом.

"Объявляю акцию, направленную на сбор оригинальных предложений и идей. Уверен, что у меня по всей России много неравнодушных подписчиков с интересными и оригинальными предложениями, которые можно реализовать в Магасе, и будет здорово, если в создании еще одного удобства - для людей ли, для животных ли - будет ваш личный вклад. Нам интересно все: касается ли это быта, дизайна, интеллектуальных или творческих фишек - словом, диапазон не ограничен", - написал в своем аккаунте в Instagram Цечоев.

По его словам, участники могут писать свои идеи в виде комментариев в его аккаунте в Instagram. Также он выразил надежду, что такие акции станут популярными и в других городах страны.

"Автором идеи может стать житель Магаса или любого другого города, это не имеет значения, ведь жители любого населенного пункта знают о своих насущных потребностях и желаниях гораздо больше, чем все комиссии и отделы. Жюри определит победителя, который получит супер-приз и денежное вознаграждение. Возможно, наша совместная работа станет примером для всех других городов: участвуя в жизни не только своего города и республики, мы станем больше узнавать друг о друге", - добавил мэр.

В 2018 году Минстрой России включил Магас в список 18 российских городов, в которых в рамках пилотных проектов протестируют централизованные информационные системы и точечные смарт-разработки федеральной программы "Умный город". В городе установлены остановочные павильоны с кондиционером, электронной библиотекой и бесплатным интернетом, скамейки с подогревом и возможностью подзарядки гаджетов, мусорные баки на солнечных батареях и другое.

Ингушская столица является членом Всемирной организации "WeGO", которая объединяет правительства городов стран мира, заинтересованных в улучшении качества жизни горожан на основе электронного управления посредством внедрения интернет-вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI).