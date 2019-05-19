Фестиваль скандинавской ходьбы в Чебоксарах собрал участников в возрасте от пяти до 80 лет

ТАСС, 19 мая. Жители Чувашии, Татарстана и Марий Эл приняли участие в IV Фестивале скандинавской ходьбы "Здоровье на Волге" в Чебоксарах в воскресенье. Как сообщила ТАСС руководитель городского клуба скандинавской ходьбы, врач-терапевт, сертифицированный инструктор Международной федерации скандинавской ходьбы (INWA) Наталья Безлюдная, самому юному участнику мероприятия было пять лет, а самому старшему - 83 года.

"На мероприятии мы вручили палки для скандинавской ходьбы самому младшему и самому старшему участнику. В результате мы выяснили, что самым юным оказался пятилетний малыш, а самым зрелым - 83-летний мужчина", - сказала собеседница агентства.

Фестиваль собрал около 200 участников, хотя ожидалось почти в два раза больше. Свои коррективы внесла холодная погода - в воскресенье в Чебоксарах было около 10 градусов тепла. "Тех, кто пришел, холод не испугал. Зато почувствовали себя, как в настоящей Скандинавии", - отметила Безлюдная.

В мероприятии приняли участие клубы скандинавской ходьбы из Казани и Йошкар-Олы. В программе фестиваля были мастер-классы по обучению технике ходьбы. Инструкторы вместе с участниками повторили основные элементы техники ходьбы, затем прошла разминка с упражнениями от Андрея Волкова - автора первой методики преподавания скандинавской ходьбы в России, кандидата медицинских наук, члена научного комитета Международной федерации скандинавской ходьбы (INWA), вице-президента Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA) в городе Санкт-Петербурге.

Участники фестиваля прошли 2 км по набережной Волги, после этого они выполнили упражнения на растяжку, чтобы восстановиться, а также разучили новые упражнения. Дипломы фестиваля получили все любители скандинавской ходьбы. Мероприятие завершилось дружеским чаепитием. Юные художники на фестивале представили порядка 200 работ на выставке детских рисунков "Чебоксары - центр речного круизного туризма".

По словам Безлюдной, фестиваль приурочен не только к Всемирному дню скандинавской ходьбы (в 2019 году - 18 и 19 мая), но и ко Дню Волги, который празднуется 20 мая. Собеседница агентства также добавила, что мероприятие способствует развитию экотуризма. "Мы планируем сейчас совместить маршруты скандинавской ходьбы с туристическими маршрутами по старой части города, а также маршрутами в этнокомплекс "Ясна" совместно с городской администрацией", - пояснила она.